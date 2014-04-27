Программа для работы с прайсами

Прикладное ПОЗакрыт5 заявок191 просмотр
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II. Нужна программа которая будет объединять все прайсы в один. Объединять одни и теже позиции. и выбирать самую низкую цену этих позиций. То-есть из 5 прайсов поставщиков выбирать одну и туже позицию и объединить(позиции написаны по разному), объединять остаток и определять самый низкий ценник! Оплата обговаривается лично!

10 лет назад
Novosibtyre
Кирилл 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$400
15 дней
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