Апгрейд SAAS CRM

Нужно реализовать алгоритм, использующий метод ветвей и границ. Язык С/С++ Точный алгоритм решения задачи аппроксимации графа A<=3 для графа G. Вход: произвольный граф G без петель и кратных рёбер, с числом вершин 20-30. Результат: граф M* такой, что p(G,M*) ...
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Необходимые знания PHP, Java
1) Есть копия основного аккаунт CRM http://clientbase.ru необходимо внести изменения которые появились в новой версии.
Дам доступ к аккаунту для тестирования. + доступ к аккаунту c новой версии как должно быть, и откуда можно скопировать код.
2) Перенести полученный результат в основной аккаунт.
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