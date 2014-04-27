Апгрейд SAAS CRM

$100
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Необходимые знания PHP, Java

1) Есть копия основного аккаунт CRM http://clientbase.ru необходимо внести изменения которые появились в новой версии.

Дам доступ к аккаунту для тестирования. + доступ к аккаунту c новой версии как должно быть, и откуда можно скопировать код.

2) Перенести полученный результат в основной аккаунт.

10 лет назад
spektr116
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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