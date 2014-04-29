Внести правки в программу на Delphi

Необходимые знания PHP, Java 1) Есть копия основного аккаунт CRM http://clientbase.ru необходимо внести изменения которые появились в новой версии. Дам доступ к аккаунту для тестирования. + доступ к аккаунту c новой версии как должно быть, и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть программа и исходники на Delphi.
Нужно немного изменить программу
1) После запуска exe файла перед показом программы, должна быть заставка с задержкой 4 секунды и потом она пропадает.
2) После заставки должна появится форма с Логином и Паролем для доступа к фильмотеке.
3) Добавить краткое описание к фильмам и миниатюры, к форме добавления фильма. Описание появляется, если нажать на фильм. Миниатюра должна быть в тексте обтекаемая, выровнена по левому краю.
Интересуют сроки и стоимость
Исходники тут - https://www.dropbox.com/s/9cobsrsxhjtf16b/filmoteka.rar
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