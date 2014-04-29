Внести правки в программу на Delphi

Есть программа и исходники на Delphi.

Нужно немного изменить программу

1) После запуска exe файла перед показом программы, должна быть заставка с задержкой 4 секунды и потом она пропадает.

2) После заставки должна появится форма с Логином и Паролем для доступа к фильмотеке.

3) Добавить краткое описание к фильмам и миниатюры, к форме добавления фильма. Описание появляется, если нажать на фильм. Миниатюра должна быть в тексте обтекаемая, выровнена по левому краю.

Интересуют сроки и стоимость

Исходники тут - https://www.dropbox.com/s/9cobsrsxhjtf16b/filmoteka.rar