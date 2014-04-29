Программка для отбора фото и запись имен в таблицу

Добрый день!

Необходимо написать программку которая будет выполнять следующий функционал :

Есть массив из 100 фото, каждая фото имеет свое уникальное имя (Фото1.jpg,Фото2.jpg итд)

Необходимо данные имена записать в таблицу (например эксель) в два столба, с возможностью перехода на новую строчку.

Тоесть программа показывает фото (просмотр может осуществляться через любое доступное по ,к примеру, стандартным windows'ским средством) и мы можем выбрать записать имя данного фото в столб1, записать данное имя фото в столб 2 или записать данное фото в столб1 или 2 но уже на следующей строке. Также должна быть кнопка пропустить фото и вернуться назад (перезаписав уже введенное имя).

В столбе 1 всегда 1 фото, в столбе два может не быть фото, может быть 1 фото , а может быть несколько фото с разделителем |

Прошу обязательно указывать цену работы.

Спасибо.