Написать простую программу C#

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В институте задали написать простую программу на C#
Прошу помочь.
Задание: проект "Справочная автовокзала".
Функционал:
1) Наличие маршрутов и рейсов;
2) редактирование (добавление, удаление) маршрутов, рейсов.
3) Редактирование остановок в маршруте.
4) Поиск нужного маршрута по остановке (которая м/б записана внутри маршрута)
5) Поиск рейса (по конкретному маршруту) для заданного интервала времени.
Это тз которое мне дали 0_о. сам в шоке, надо прыгать от него.
Усложнять ни чего не нужно, программа для получения зачёта в институте.
Язык реализации - C#
с комментариями!)
По срокам - сдача 30.04.2014 (!) 0_о
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