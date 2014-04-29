Написать простую программу C#

В институте задали написать простую программу на C#

Прошу помочь.

Задание: проект "Справочная автовокзала".

Функционал:

1) Наличие маршрутов и рейсов;

2) редактирование (добавление, удаление) маршрутов, рейсов.

3) Редактирование остановок в маршруте.

4) Поиск нужного маршрута по остановке (которая м/б записана внутри маршрута)

5) Поиск рейса (по конкретному маршруту) для заданного интервала времени.

Это тз которое мне дали 0_о. сам в шоке, надо прыгать от него.

Усложнять ни чего не нужно, программа для получения зачёта в институте.

Язык реализации - C#

с комментариями!)

По срокам - сдача 30.04.2014 (!) 0_о