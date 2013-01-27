ruzzz

Руслан ruzzz

 
41 годУкраина/Черкассы
11 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
C++/Python Software Engineer
Python
Отзывы заказчиков
AnthonyStealth
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Написать программу составления таблицы BAD BLOCKS для NAND Flash
Очень даволен! Буду еще обращаться!
Все хорошо
Ответный отзыв
PandaPromo
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Регистрация неудовлетворенного спроса
Работа выполнена на отлично, точно в срок, за адекватную стоимость. Отмечу, что Руслан уделяет много внимания деталям и даже из весьма скудного ТЗ выполнил заказ превзойдя все ожидания, самостоятельно додумав все возможные нюансы. В процессе работы было очень легко общаться. Если Руслан оставил свою заявку в вашем проекте, то вам повезло, выбирайте исполнителем без капли сомнения!
Быстро определили задачи. В процессе реализации оперативно предоставлялась вся уточняющая информация.
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LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Программа на СИ
Спасибо за работу. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую
Работали в режиме: задача - выполнил, уточнили - выполнил, оплата. Все отлично.
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tarken
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Программка для отбора фото и запись имен в таблицу
Руслан выполнил задание на отлично. Все быстро понял и сделал. Приятный и легкий в общении. Спасибо, буду обращаться еще. Рекомендую на все 100%
Быстро решили что нужно - быстро вместе получили результат.
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asdfghj
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Flash проигрыватель
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА! РУСЛАН ВЫПОЛНИЛ УЖЕ ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ И ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗАЛ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ! ПРИЯТНО СОТРУДНИЧАТЬ!
Уже работали ранее. Все отлично.
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