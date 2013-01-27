C++/Python Software Engineer
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
8 лет назад
Очень даволен! Буду еще обращаться!
Ответный отзыв
Все хорошо
$10
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена на отлично, точно в срок, за адекватную стоимость. Отмечу, что Руслан уделяет много внимания деталям и даже из весьма скудного ТЗ выполнил заказ превзойдя все ожидания, самостоятельно додумав все возможные нюансы. В процессе работы было очень легко общаться. Если Руслан оставил свою заявку в вашем проекте, то вам повезло, выбирайте исполнителем без капли сомнения!
Ответный отзыв
Быстро определили задачи. В процессе реализации оперативно предоставлялась вся уточняющая информация.
$40
10 баллов
10 лет назад
Спасибо за работу. Очень доволен сотрудничеством. Рекомендую
Ответный отзыв
Работали в режиме: задача - выполнил, уточнили - выполнил, оплата. Все отлично.
$10
10 баллов
10 лет назад
Руслан выполнил задание на отлично. Все быстро понял и сделал. Приятный и легкий в общении. Спасибо, буду обращаться еще. Рекомендую на все 100%
Ответный отзыв
Быстро решили что нужно - быстро вместе получили результат.
$20
10 баллов
11 лет назад
ОТЛИЧНАЯ РАБОТА! РУСЛАН ВЫПОЛНИЛ УЖЕ ВТОРОЙ ПРОЕКТ ДЛЯ НАШЕЙ КОМПАНИИ И ЕЩЁ РАЗ ДОКАЗАЛ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ! ПРИЯТНО СОТРУДНИЧАТЬ!
Ответный отзыв
Уже работали ранее. Все отлично.