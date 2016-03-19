Описание технического задания по ссылке https://drive.google.com/file/d/0B57OpEAbDVOadnlFRG9GOGlxOEk/view?usp=sharing
Регистрация неудовлетворенного спроса
Добрый день!
Необходима мини программа для Windows, которая всегда будет висеть в фоне и вызываться при нажатии горящих клавиш.
В окне программы будут следующие поля:
1. Наименование
2. Производитель
Три радиокнопки:
1. Фактический отказ
2. Дефектура
3. Добавить в ассортимент
И кнопка "Отправить".
Данные должны сохраняться в файл, который потом можно будет импортировать в базу данных Mysql.
Выбранный исполнитель
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