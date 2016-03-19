Регистрация неудовлетворенного спроса

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Завершен3 заявки137 просмотров

Добрый день!

Необходима мини программа для Windows, которая всегда будет висеть в фоне и вызываться при нажатии горящих клавиш.

В окне программы будут следующие поля:

1. Наименование

2. Производитель

Три радиокнопки:

1. Фактический отказ

2. Дефектура

3. Добавить в ассортимент

И кнопка "Отправить".

Данные должны сохраняться в файл, который потом можно будет импортировать в базу данных Mysql.

MySQL
9 лет назад
PandaPromo
Дмитрий 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ruzzz
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на отлично, точно в срок, за адекватную стоимость. Отмечу, что Руслан уделяет много внимания деталям и даже из весьма скудного ТЗ выполнил заказ превзойдя все ожидания, самостоятельно додумав все возможные нюансы. В процессе работы было очень легко общаться. Если Руслан оставил свою заявку в вашем проекте, то вам повезло, выбирайте исполнителем без капли сомнения!
Быстро определили задачи. В процессе реализации оперативно предоставлялась вся уточняющая информация.

Заявки фрилансеров

ruzzz
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад

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