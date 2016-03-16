Создание сводных таблиц и создание слайдов с выводами

Дано: файл Microsoft Excel 2007, в котором имеются данные выгруженные из SAP.

Задача: Из данного массива данных, необходимо собрать сводную таблицу (таблицы)... Все задания (а их 6) см. в файле:

https://yadi.sk/d/OKiA30KMqDxgBили

http://rghost.ru/private/7zqPTn7Vt/7cb085bd942aaef6c9021f8474b613c6

пароль на скачивание: youdo

Задания достаточно (как мне кажется) простые (для тех кто разбирается в excel и в создании сводных таблиц в частности), первое задание я сделал сам, хотя в экселе последний раз работал лет 5 назад и что такое сводные таблицы узнал только вчера.

Требования/пожелания к исполнителям:

Знание Excel и опыт работы со сводными таблицами - обязательно

Срок исполнения - 24 часа (лучше меньше)