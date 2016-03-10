Задача: - есть библиотека изображений (фото) предметов (элементы мебели, столы, стулья, шкафы), несколько тысяч - в приложение загружают фото - приложение должно определить фото из библиотеки, которое с наибольшей долей сходства похоже ...
Программист на Unity3D
Ищу программиста на Unity3D для разработки приложений для интерактивного коврика. Дляработы используется Bluetoot и вот этот asset
https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/26661
Все детали при личной переписке. В ответе указываейте сразу ссылки на работы на
Unity3D
Заявки фрилансеров
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