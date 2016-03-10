Программист на Unity3D

Ищу программиста на Unity3D для разработки приложений для интерактивного коврика. Дляработы используется Bluetoot и вот этот asset

https://www.assetstore.unity3d.com/en/#!/content/26661

Все детали при личной переписке. В ответе указываейте сразу ссылки на работы на

Unity3D