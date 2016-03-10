Распознавание картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок266 просмотров

Задача:

- есть библиотека изображений (фото) предметов (элементы мебели, столы, стулья, шкафы), несколько тысяч

- в приложение загружают фото

- приложение должно определить фото из библиотеки, которое с наибольшей долей сходства похоже на это фото

Язык реализации: .NET, С#

9 лет назад
danWolf
Данил 
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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