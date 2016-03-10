Добрый день! Коллеги, требуется сделать макрос в Microsoft Excel для выставления счетов. На листе "расходы" и на листе "приходы" ведутся таблицы (№ счета, Название, Адрес, Сумма и т.д) и рядом должна быть ...
Распознавание картинок
Задача:
- есть библиотека изображений (фото) предметов (элементы мебели, столы, стулья, шкафы), несколько тысяч
- в приложение загружают фото
- приложение должно определить фото из библиотеки, которое с наибольшей долей сходства похоже на это фото
Язык реализации: .NET, С#
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