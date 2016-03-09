Добрый день! Коллеги, требуется сделать макрос в Microsoft Excel для выставления счетов. На листе "расходы" и на листе "приходы" ведутся таблицы (№ счета, Название, Адрес, Сумма и т.д) и рядом должна быть ...
Программа автоматизации расчета
Необходимо разработать программу для автоматизации расчетов по оценке квартир и оформления отчета. Программа
нужно для автоматизации бизнес процессов компании.
Программу желательно разработать в облачном виде, должна быть возможность работы
нескольких независимых пользователей с единой базой.
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