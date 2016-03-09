Программа автоматизации расчета

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Необходимо разработать программу для автоматизации расчетов по оценке квартир и оформления отчета. Программа

нужно для автоматизации бизнес процессов компании.

Программу желательно разработать в облачном виде, должна быть возможность работы

нескольких независимых пользователей с единой базой.

9 лет назад
solodim1
Дмитрий 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

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