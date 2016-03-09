Программист ПЛК CoDeSys, Питер (разовая работа)

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Закрыт1 заявка447 просмотров

Требуется на проект программист для автоматизации прототипа станка для сборки сверхбольших плакатов.

Задачи:

1. Автоматизация прототипа полиграфического оборудования:

 - Управление шаговым двигателем

 - Управление двигателями постоянного тока

 - Управление исполнительными механизмами

 - Опрос дискретных датчиков в процессе работы

 - Прием команд и отправка данных состояния на ПК

 

2. Разработка интерфейса пользователя на ПК для работы с полиграфическим оборудованием.

 - Работа с изображением

 - Отправка команд и прием данных состояния от ПЛК

 

3. Пуско-наладочные работы в СПб. 

9 лет назад
remagerus
Сухов 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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