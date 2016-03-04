Необходимо изменить наценку в excel файле по категориям товаров

У нас есть файл от поставщика для интернет-магазина.

В файле около 4000 видов товаров.

Есть разные столбцы (артикул, цена, категория, фото, вес и пр.).

Нам необходимо установить определенную наценку на каждую категорию, а не на общий список цен в файлах.

Где-то 100%, где-то 80%... Категорий тоже довольно много.

Необходим подробный инструктаж о том, как это можно осуществить.