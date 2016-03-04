Необходимо изменить наценку в excel файле по категориям товаров

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт8 заявок167 просмотров

У нас есть файл от поставщика для интернет-магазина.

В файле около 4000 видов товаров.

Есть разные столбцы (артикул, цена, категория, фото, вес и пр.).

Нам необходимо установить определенную наценку на каждую категорию, а не на общий список цен в файлах.

Где-то 100%, где-то 80%... Категорий тоже довольно много. 

Необходим подробный инструктаж о том, как это можно осуществить.

9 лет назад
Courage777
Василий 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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