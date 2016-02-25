Эшелонированная защита для видео проекта

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Закрыт2 заявки155 просмотров

Добрый день. Необходимо разработать защиту для видеокурса. 

В настоящий момент видеокурс защищен с помощью StarForce Audio/Video. 

StarForce Audio/Video является интерактивной оболочкой (проигрывателем), которая расшифровывает контент с помощью ключа и проигрывает его. 

Этой защиты недостаточно. 

Нужно разработать еще одну защиту и наложить её поверх StarForce Audio/Video. 

Как я себе это представляю: нужно написать внешнюю программную оболочку, которая будет подгружать в себя видеокурс, ранее защищенный StarForce Audio/Video (запускать через себя). И эта внешняя оболочка будет защищаться например VMProtect SenseLock Edition, Guardant SP, либо другим софтверным ключом. 

Однако готов рассмотреть любые другие предложенные алгоритмы. 

9 лет назад
Maycal
Михаил 
31 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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