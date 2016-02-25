Эшелонированная защита для видео проекта

Добрый день. Необходимо разработать защиту для видеокурса.

В настоящий момент видеокурс защищен с помощью StarForce Audio/Video.

StarForce Audio/Video является интерактивной оболочкой (проигрывателем), которая расшифровывает контент с помощью ключа и проигрывает его.

Этой защиты недостаточно.

Нужно разработать еще одну защиту и наложить её поверх StarForce Audio/Video.

Как я себе это представляю: нужно написать внешнюю программную оболочку, которая будет подгружать в себя видеокурс, ранее защищенный StarForce Audio/Video (запускать через себя). И эта внешняя оболочка будет защищаться например VMProtect SenseLock Edition, Guardant SP, либо другим софтверным ключом.

Однако готов рассмотреть любые другие предложенные алгоритмы.