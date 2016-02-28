Необходимо подписать приложение на Qt4

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок190 просмотров

Необходимо добавить SSL сертификат в приложение для MacOS 

Сертификат от Comodo

Система 10.11

macOS
9 лет назад
gamtech
39 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа-репостер VK

    На входе:  1) файл со списком аккаунтов  2) файл со списком прокси (ip:port@login:pass или ip:port:login:pass) 3) ссылка на пост  На выходе – каждый аккаунт делает репост, используя отдельный прокси. ...

    PHP
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна программа для olx

    Нужна программа для olx чтобы, обновляла объявление по времени и дни недели, И устанавливалась на хостинге и работает автономно. Кто заинтересован в работе не пишите, только звоните по тел.  Михаил или скайп.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Работа с Chromium на Delphi

    Приложение на delphi 2010 на chromium (dcef3) Просто форма с браузером, ну и возможностью открыть сайт При том сделать возможность: - изменить user-agent - включить прокси - удалить куки ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Небольшой сбор данных. Delphi / С#

    Небольшой сбор данных Нужно сделать программу, которая будет подгружать данные из нескольких аккаунтов (на один экран монитора)  яндекс директ и выводить данные по аккаунтам в интерфейс. Все довольна просто.  Нужно сделать, чтобы ...

    Delphi
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • VK лайкер + постер .NET

    2 режима работы: Лайк аватарки и Пост в открытую группу/паблик Имеем: 1 аккаунт для лайков N аккаунтов для постов в открытые группы () Лайкер: - Логинимся в аккаунте - он ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать ПО

    Добрый день, необходимо написать ПО основная функция это ответы по шаблону, дальше необходимо лично обсуждать с исполнителем.  Язык любой C++ php Delphi и др.

    DelphiPHP
    Прикладное ПО17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка расширения для Google Chrome (Angular JS)

    $1000

    Здравствуйте. Требуется разработка расширения для Google Chrome с нуля, которое будет заменять страницу "New Tab" на свою. Работа больше для опытного Frontend разработчика, чем для Chrome-разработчика, поскольку взаимодействие с Chrome API минимальное. Основа на AngularJS.Сборщик ...

    AngularJavaScriptSASSGulp
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад