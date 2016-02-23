Нужна программа для записи в финское консульство. Запись открывается каждый день на 1-2 минуты в разное время. сайт для записи visa.finland.eu НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ СОЗДАНИЯ ТАКИХ ПРОГРАММ.
Небольшой сбор данных. Delphi / С#
Небольшой сбор данных
Нужно сделать программу, которая будет подгружать данные из нескольких аккаунтов (на один экран монитора)
яндекс директ и выводить данные по аккаунтам в интерфейс. Все довольна просто.
Нужно сделать, чтобы при входе в программу можно было зайти сразу в несколько аккаунтов Яндекс директ , и по
каждому из аккаунтов на один экран монитор выводились 1. Название аккаунта, остаток средств, средний расход по
всем кампаниям за последние 14 дней (либо с возможностью выбор периода) и рядом примерное количество дней на
которое хватит данных текущих средств на аккаунте.
Программа должна при каждом заходе делать запрос по всем аккаунтам чтобы данные были актуальными.
Есть программа исходники на Delphi, нужно переделать на многопоточность ( исправить ошибки и внести некоторые
доработки)
нужно исправить ошибку, 2 столбца не везде выдают правильные значения, нужно исправить это, затем добавить 3
столбца чтобы программа брала данные из одного раздела в платежах, и так же выводила в данные. и наверное самое
главное чтобы программа могла формировать Exel файл с данными за указанный период из яндекс директа и метрике
с разных счетчиков.
вот тут фотография с ошибкой
https://www.sendspace.com/file/da8dph
Пишет нет данных за период хотя данные по проекту есть
по аккаунту
скриншот примерно того, что я хочу и объяснил бы вам
https://www.sendspace.com/file/9a8yy8
Данные по аккаунту по платежам хочу, чтобы брались из раздела Яндекс Директ(в самом низу под списком кампаний,
называется "Платежи и документы" https://balance.yandex.ru/invoices.xml) и от туда брались последнее значение по
аккаунту
Название там такое же "cумма" , "даты оплаты", и "способ оплаты", нечего городить не надо нужно чтобы программа
могла брать последний платеж (первую строчку)
По данным, которые нужно чтобы выводить и собирались за период есть файлик примера того что должно быть(Exel
файлик)
https://www.sendspace.com/file/m5ul51
Нужно чтобы программа брала данные из Яндекс Директ (статистика по всем кампаниям) Данные нужны без ндс, но
на всякий случай я хочу чтобы можно было брать эти данные и с ндс. (выбор, допустим той же галочкой что есть
уже)
То есть за указанный период брала данные по всем кампаниям, которые я выделил желтым
но тут есть один ньюанс, так как на одном аккаунте могут быть несколько счетчиков в Яндекс Метрике, нужно чтобы
программа сопоставляла данные (допустим по названию кампаний и выгружала потом их в соответсвующую ячейку
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