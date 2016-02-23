Подключить к проекту написанному на c# антикапчу

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок200 просмотров

Нужно подключить к готовому проекту написанному на c# распознавание капчи через сервис anti-capcha.

За деталями в лс.

9 лет назад
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Олег Барзак 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров