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Подключить к проекту написанному на c# антикапчу
Нужно подключить к готовому проекту написанному на c# распознавание капчи через сервис anti-capcha.
За деталями в лс.
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