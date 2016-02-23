В прикрепленных файлах даны задания нужно написать отчеты по 13 варианту написать программы на C#, более подробно описано в файле "задание на зимнюю сессию.doc"
VK лайкер + постер .NET
2 режима работы: Лайк аватарки и Пост в открытую группу/паблик
Имеем:
1 аккаунт для лайков
N аккаунтов для постов в открытые группы ()
Лайкер:
- Логинимся в аккаунте - он один единственный
- Переxодим по ссылки из TXT
- Если пользователь - Online и не с мобильного - ставим ему лайк на аву
- Дальше ждём N секунд - цифра задаётся форме 5-10 секунд
- Если вылезла капча - выводим её в форме и вводим вручную + подключение ANTIGATE - активировать по чекбоксу
- Устанавливаем максимальное количество лайков за 1 запуск = max 500
Постер:
Первый TXT - Содержит аккаунты для постинга
Второй TXT - Содержит ссылки на группы/паблики с открытой стеной
Третий TXT - proxy - SOCS 5 или HTTP
Четвертый TXT - содержит сам пост
- Логинимся в аккаунте через PROXY - использование PROXY задаётся через чекбокс
- Делаем пост в 1 группе
- Выxодим с аккаунта
- Ждем N секунд - задаётся в форме
- Логинемся ...
- Если вылезла капча - выводим её в форме и вводим вручную + подключение ANTIGATE - активировать по чекбоквсу
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