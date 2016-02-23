VK лайкер + постер .NET

2 режима работы: Лайк аватарки и Пост в открытую группу/паблик

Имеем:

1 аккаунт для лайков

N аккаунтов для постов в открытые группы ()

Лайкер:

- Логинимся в аккаунте - он один единственный

- Переxодим по ссылки из TXT

- Если пользователь - Online и не с мобильного - ставим ему лайк на аву

- Дальше ждём N секунд - цифра задаётся форме 5-10 секунд

- Если вылезла капча - выводим её в форме и вводим вручную + подключение ANTIGATE - активировать по чекбоксу

- Устанавливаем максимальное количество лайков за 1 запуск = max 500

Постер:

Первый TXT - Содержит аккаунты для постинга

Второй TXT - Содержит ссылки на группы/паблики с открытой стеной

Третий TXT - proxy - SOCS 5 или HTTP

Четвертый TXT - содержит сам пост

- Логинимся в аккаунте через PROXY - использование PROXY задаётся через чекбокс

- Делаем пост в 1 группе

- Выxодим с аккаунта

- Ждем N секунд - задаётся в форме

- Логинемся ...

- Если вылезла капча - выводим её в форме и вводим вручную + подключение ANTIGATE - активировать по чекбоквсу