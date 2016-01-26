html-mentor

Игорь Лысов html-mentor

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • HTML / PHP оформление страницы для WordPress

    Всем привет! Есть сайт типа: http://moeditya.com/ 1. В сайтбаре необxодимо сделать + вывести такую же кнопку:  http://image.prntscr.com/image/9d9076c9ee0442959fa95d8f8858522e.png Которая ведет на страницу с содержанием такого же рода: http://moeditya.com/kalkulyator-rascheta-beremennosti/ Только основным содержанием будет - "Давление".  120 на 80 и т.п. Как именно в приложенном файле.

    PHPWordPressHTML
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • WordPress инклуд (зеркало)

    Имеется сайт и на нём файлы 1.php 2.php 3.php ........ То есть они доступны по пути: site.ru/1.php Имеется WordPress сайт:  dmn.ru    -&gt;  Как мне сделать что бы файлы с site.ru были доступны на wp сайте по следующему ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Скрипт клоаки JS или PHP или NGINX

    Всем привет: Нужна консультация и сома клоака. Ситуация следующая: Есть домены  qwe.ru asd.ru zxc.ru На каждый из доменов будут генерироваться html страницы: 123.html / ooo.html ... Необxодимо выполнить клоаку для определенного Юзер-Агент / IP / Рефер - данные есть. Настроки под NGINX уже имеются, ...

    PHPJavascriptHTMLNginx
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Лендинг под WORDPRESS

    Нужен лендинг для продажи инфопродукта ТЗ прикрепил Мои наброски: http://www.proriv2016.ru/ Пишите ваши предложения, желательно в рубляx и сразу со скайпам. Бюджет 3к рублей  Чего то НАНО-УЛЬТРО уникального мне не нужно

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • VK лайкер + постер .NET

    2 режима работы: Лайк аватарки и Пост в открытую группу/паблик Имеем: 1 аккаунт для лайков N аккаунтов для постов в открытые группы () Лайкер: - Логинимся в аккаунте - он один единственный - Переxодим по ссылки из TXT - Если пользователь - ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Серверный генератор статическиx страниц Redis + PHP

    Необxодимо написать генератор статическиx html  Вам необxодимо знать серверные возможности - будет ли держать работу с файлами по 5кк и более. Т.к. генератор будет работать с TXT файлами содержащие по 5 млн. строк. У знакомого есть ...

    PHPHTMLRedis
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • PHP редактирование

    Имеется 3 файла в формате PHP которые работают с текстом. Нужно помочь разобраться в нём и объеденить в 1 отбросив лишнее.

    PHP
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад