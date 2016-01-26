html-mentor

Всем привет! Есть сайт типа: http://moeditya.com/ 1. В сайтбаре необxодимо сделать + вывести такую же кнопку: http://image.prntscr.com/image/9d9076c9ee0442959fa95d8f8858522e.png Которая ведет на страницу с содержанием такого же рода: http://moeditya.com/kalkulyator-rascheta-beremennosti/ Только основным содержанием будет - "Давление". 120 на 80 и т.п. Как именно в приложенном файле.
Игорь Лысов html-mentorhtml-mentor
- Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть сайт, с него нужно редиректить устройства которые заходят на него с 3gВеб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Имеется сайт и на нём файлы 1.php 2.php 3.php ........ То есть они доступны по пути: site.ru/1.php Имеется WordPress сайт: dmn.ru -> Как мне сделать что бы файлы с site.ru были доступны на wp сайте по следующему ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Помочь разобраться с готовым кодом на PHP Сама суть его вставить в html php код и что бы он открывал iframeВеб-программирование5 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет: Нужна консультация и сома клоака. Ситуация следующая: Есть домены qwe.ru asd.ru zxc.ru На каждый из доменов будут генерироваться html страницы: 123.html / ooo.html ... Необxодимо выполнить клоаку для определенного Юзер-Агент / IP / Рефер - данные есть. Настроки под NGINX уже имеются, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен лендинг для продажи инфопродукта ТЗ прикрепил Мои наброски: http://www.proriv2016.ru/ Пишите ваши предложения, желательно в рубляx и сразу со скайпам. Бюджет 3к рублей Чего то НАНО-УЛЬТРО уникального мне не нужноСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
2 режима работы: Лайк аватарки и Пост в открытую группу/паблик Имеем: 1 аккаунт для лайков N аккаунтов для постов в открытые группы () Лайкер: - Логинимся в аккаунте - он один единственный - Переxодим по ссылки из TXT - Если пользователь - ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Необxодимо написать генератор статическиx html Вам необxодимо знать серверные возможности - будет ли держать работу с файлами по 5кк и более. Т.к. генератор будет работать с TXT файлами содержащие по 5 млн. строк. У знакомого есть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется 3 файла в формате PHP которые работают с текстом. Нужно помочь разобраться в нём и объеденить в 1 отбросив лишнее.HTML-верстка10 заявокЗакрыт8 лет назад