Приложение на delphi 2010 на chromium (dcef3) Просто форма с браузером, ну и возможностью открыть сайт При том сделать возможность: - изменить user-agent - включить прокси - удалить куки ...
Нужна программа для olx
Нужна программа для olx чтобы, обновляла объявление по времени и дни недели, И устанавливалась на хостинге и работает автономно. Кто заинтересован в работе не пишите, только звоните по тел. Михаил или скайп.
Заявки фрилансеров
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