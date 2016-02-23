Нужна программа для olx

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка193 просмотра

Нужна программа для olx чтобы, обновляла объявление по времени и дни недели, И устанавливалась на хостинге и работает автономно. Кто заинтересован в работе не пишите, только звоните по тел.  Михаил или скайп.

9 лет назад
kadero
38 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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