Работа с Chromium на Delphi

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Приложение на delphi 2010 на chromium (dcef3)

Просто форма с браузером, ну и возможностью открыть сайт

При том сделать возможность:

- изменить user-agent

- включить прокси

- удалить куки

В хромиуме как ни странно эти базовые функции вызывают проблему, возможно надо менять оригинальные модули. Нужен знающий человек

!!удаление прокси нужно во время работы программы. смена юзер агента и прокси - хотя бы во время запуска!!

Delphi
9 лет назад
Oldschl
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

zaqaz123
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$40
2 дня
Чувствуется опыт и профессионализм. Выполнил быстрее срока и дал консультацию на смежные вопросы. Спасибо
Спасибо.

Заявки фрилансеров

zaqaz123
Сергей 
44 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад