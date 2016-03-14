Работа с Chromium на Delphi

Приложение на delphi 2010 на chromium (dcef3)

Просто форма с браузером, ну и возможностью открыть сайт

При том сделать возможность:

- изменить user-agent

- включить прокси

- удалить куки

В хромиуме как ни странно эти базовые функции вызывают проблему, возможно надо менять оригинальные модули. Нужен знающий человек

!!удаление прокси нужно во время работы программы. смена юзер агента и прокси - хотя бы во время запуска!!