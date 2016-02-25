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Задание в программе Nuke
Здравствуйте!Срочно нужно сделать задание в программе Nuke (ротоскопинг, трекинг). Объем небольшой.
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