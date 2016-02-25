Задание в программе Nuke

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  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка161 просмотр

Здравствуйте!Срочно нужно сделать задание в программе Nuke (ротоскопинг, трекинг). Объем небольшой.

9 лет назад
guest_14567535551105
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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