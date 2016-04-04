График-календарь учета аренды по датам в google таблице

Возникла необходимость привести в порядок учет аренды коттеджей по датам.

Основная задача сделать данный календарь с возможностью работы в гугл-таблице, чтобы каждый администратор дома-коттеджа на месте мог через синхронизацию ставить отметку занятости конкретного дома на конкретную дату и другие участники могли этот процесс наблюдать.

Также нужно рассмотреть возможность ограниченного доступа к редактированию.

Скажем основных админов документа 1-2, а все остальные могут видеть и править даты аренды только своих домов ?

Есть пример как выглядит такой файл (см. вложение ).

Надо примерно 150 коттеджей и домов расписать по месяцам, каждый месяц на следующем листе. Нужна возможность проставлять галочки или же другие метки. Так же есть желание автоматизировать переход на следующие года. т.е. если например 25.02.2016 это четверг, то в 2017 году это суббота.

Возможно ли сделать подстройку дней недели под числа?

Это нужно для синхронизации и доступа нескольких десятков редакторов этого документа

Возможность администрирования и доступа должна быть разной.

Например, я как основной админ, должен владеть полным доступом и правами, а так же иметь возможность дать этот доступ или закрыть его.

Все остальные синхронизированные аккаунты-участники должны видеть и иметь возможность редактирования только своей строки.

Т.е. например коттеджей всего 150, а я хозяин только двух из них, соответственно у меня должен быть доступ только к моим строчкам с моими домами.

Нам нужен журнал с №-ым количеством домов.

У каждого хозяина доступ только к своему домику-коттеджу.

Из возможностей доступа, только вариант поставить метку – занято и дать ссылку клиенту для ознакомления без радактирования.

А у нас общий журнал с полным доступом к информации и с полными возможностями доступа и редактирования.

И когда хозяева будут делать отметки, можем ли мы получать оповещения ?