Комплект ПО для работы с БД

Добрый день!

Необходимо написать комплект ПО, который должен состоять из трех основных модулей:

1 – Пользовательский модуль:

- СУБД (в которой имеется возможность шифрования данных) с необходимым интерфейсом для отображения данных из БД, поиском, фильтрацией и выгрузкой выборки с данными в Excel;

- База данных до нескольких миллионов строк (формируется за счет загрузки файлов пополнений БД);

2 – Инсталлятор пользовательского модуля (с записью ключей в реестр);

3 – Модуль администратора - модуль для создания файлов пополнений БД и лицензионных ключей.

Расширенное ТЗ может быть выслано по запросу.