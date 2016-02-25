Сеточник на MQL4

ТЗ:

Сеточник с расширенными настройками установки стоплосов в безубыток.

На экране кнопки: "Начать Sell", "Начать Buy", "Close All".

Параметры советника:

//Общие параметры

- Рабочий лот

- Цена для открытия серии в BUY

- Цена для открытия серии в SELL

- Магическое число

//Параметры сетки

- Шаг сетки

- Только Buy, Только Sell

- Кол-во ордеров в сетке (задавать определённое кол-во и безконечное кол-во)

//Параметры БУ (безубытка)

- Тип безубытка (Каждому свой, Указанный страхует текущий)

- Кол-во ордеров, которые страхуют текущий

- Прибыль, при которой устанавливается БУ, пп

- Отступ от безубытка до цены открытия, пп

//Параметры автофиксации

- Закрытие при совокупной прибыли

- Закрытие сетки по достижении цены

Логика: Оператор определяет начало работы и нажимает к примеру на кнопку

"Начать Sell" или выставляет в параметр "Цена для открытия серии в SELL".

После этого советник сразу ставит первый селл ордер или ждёт указанную цену.

Далее ждёт необходимое движение в плюс чтобы поставить стоп в безубыток

("Прибыль, при которой устанавливается БУ, пп"). Только после выставления

стопа в безубыток предыдущей позиции может быть выставлена следующая. При

движении дальше он ставит необходимое кол-во ордеров или позиций ("Шаг

сетки"). Оператор должен иметь возможность закрыть всё нажатием кнопки "Close

All".

Если стоит режим безубытка "Указанный страхует текущий" то последний открытый

в серии ордер страхуется безубытком относительно предыдущей позиции (если

стоит 2 то текущий страхуют 2 предыдущих ордера, если 1 то предыдущий

страхует текущий). При этом при срабатывании стопа закрывается последняя и

предыдущая позиция (если в параметре "Кол-во ордеров, которые страхуют

текущий" = 1). Если стоит режим "Каждому свой" то советник ставит стоп в

безубыток предыдущему и последний не страхует. Тоесть если цена развернётся

то получится 1 зависшая позиция.

В обоих режимах установки БУ при выбивании позиций по безубытку и

возобновлении движения в нужную сторону позиции должны снова устанавливаться

на старые места. Тоесть сеть либо расширяется либо сужается. Только в случае

режима "Указанный страхует текущий" не остаётся одной зависшей позиции в

случае разворота цены.

После автофиксации по достижении уровня или прибыли останавливать работу

советника. Также останавливать работу советника после нажатия на кнопку

"Close All". Возобновлять работу либо после нажатия на одну из кнопок "Начать

Sell" или "Начать Buy", либо после утсановки цены в настройках советника.

Советник должен автоматически подстраиваться под работу с 4х и 5ти значными

котировками. Также и под ECN счета.