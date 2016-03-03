Нужно сделать программу которая будет работать как iMacros

В двух словах, Я работаю через браузер мазила с iMacros, и там у меня выполняются определенные действия, так вот она очень много употребляет ресурсов процессора жесткого диска и оперативки когда запускаю 50+ браузеров, есть аналоги Мазилы, и мне нужен профисиональный совет какая лучше подойдет (ту и будете делать),вот примеры из чего можно сделать http://phantomjs.org/ и ещеhttp://watirwebdriver.com или было предложение с браузером гуглхром, подробное описание будет в личке голосом по скайпу, покажу примеры что есть и как нужно наглядно, вот например примерно такого плана нужен интерфейс http://joxi.ru/Vm6d6pnuxbE1jA обращаться тем кто уже делал такое подобное и есть хороший опыт в этом, работы примерно 1 максимум 2 дня с запасом.