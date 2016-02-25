Программа для измерительного стенда

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки181 просмотр

WEB интерфейс, управление шаговыми двигателями, снятие показаний, выдача результатов измерений в виде текстового файла. Подробное техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1cFcrDhfbVtRgHtPD0IHgC8tDOcDT_SSxAT1iFzavY9I/edit?usp=sharing

9 лет назад
kbisaev
61 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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