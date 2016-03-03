ТЗ: Сеточник с расширенными настройками установки стоплосов в безубыток. На экране кнопки: "Начать Sell", "Начать Buy", "Close All". Параметры советника: //Общие параметры - Рабочий лот ...
Переделка TaxOid
Требуется в програме TaxOid изменить частоту обновления с 4 сек на 0,5-1 сек . В дальнейшем будут еще доработки программы . Жду Ваших предложений .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
В двух словах, Я работаю через браузер мазила с iMacros, и там у меня выполняются определенные действия, так вот она очень много употребляет ресурсов процессора жесткого диска и оперативки когда запускаю 50+ браузеров, есть аналоги ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходим проект на С МК AVR - CDMA Исполнитель должен разбираться в железе и быть доступен для связи голосом – скайп либо телефон. Все подробности при переписке заинтересовавшимся, схема уже есть. ...Закрыт9 лет назад
WEB интерфейс, управление шаговыми двигателями, снятие показаний, выдача результатов измерений в виде текстового файла. Подробное техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1cFcrDhfbVtRgHtPD0IHgC8tDOcDT_SSxAT1iFzavY9I/edit?usp=sharingПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно отправлять файлы на сервис, получать ответ. И на основе ответа вести статистику. ТЗ прилагается. Язык phpПрикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создать приложение на Angular.js, без особого дизайн, только с функционалом. -5 модулей. Каждый модуль несет себе просто список со своей таблицей. -poput'ы. При нажатии на запись в таблице появляется poput с датой и ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать защиту для видеокурса. В настоящий момент видеокурс защищен с помощью StarForce Audio/Video. StarForce Audio/Video является интерактивной оболочкой (проигрывателем), которая расшифровывает контент с помощью ключа и ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть рабочий Интернет магазин на Битриксе. Ему требуются правки. Организована среда разработки на основе git, есть копия для разработки и для тестирования. Основная суть доработок в следующем: выделяется группа пользователей ...Закрыт9 лет назад
Нужен "Авторегистратор Instagram-аккаунтов" на Delphi XE5 подробное ТЗ во вложенииЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте!Срочно нужно сделать задание в программе Nuke (ротоскопинг, трекинг). Объем небольшой.Закрыт9 лет назад