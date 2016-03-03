Программа - помощник по вводу гугл рекапчи

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Закрыт2 заявки171 просмотр

Интересует ввод гугл рекапчи ( сначала указать что "я не робот" затем выбрать нужные картинки). 

нужна или программа , которая будет это делать ( с помощью антигейла или ру.

антикапча: rucaptcha.com/api-rucaptc...

anti-captcha.com/panel/se... )

Есть сайт blogabet.com на котором публикуют различные спортивные

аналитики свои прогнозы на спорт. Сам сайт борется с тем чтобы прогнозы

не копировали и высылали роботы . они за то чтоб этим занимались люди.

Но люди как раз против!. очень долго и мучительно каждый раз все это

вводить самому. Поэтому нужна программа.  Алгоритмы и что надо:

    приходит письмо на почту, в котором ссылка. Программа переходит по ссылке

    далее программа указывает что она не робот и затем всплывает окно с картинками.

    нужно выбрать верные (типа выбрать только самолеты и тд).

    программа после того как ввела нужную картинку копирует нужною информацию и высылает

    ее мне на указанную почту.

Самый сложный пункт это п.2 . стоит вопрос как прога будет вводить антикапчу. Есть варианты:

А) через этот специальный сайт. Там есть рекапча. И как я понял они ее вводят. anti-captcha.com/panel/se...

Б) через этот сайт anti-captcha.com/panel/se... (но там у них написано что они просто высылают варианты ответа и прога должна сама будет вводить варианты ответа)

В) * иное. Рассмотрю ваши предложения, может можно выводить на телефон где будут вводить ее и тд …  

цена 10 000р.

9 лет назад
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Игорь 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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