winbetting365

Игорь Андреев winbetting365

 
36 летРоссия/Саратов
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Парсер сайта на наличие новых url

    требуется парсер сайта, который при наличии определенных условий обновляет  и сканирует страницу  на наличие новых ссылок. при наличии таковых, парсер переходит по ссылке и забирает оттуда новую информацию , затем пересылает ее мне на почту. ...

    Парсинг сайта
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программа - помощник по вводу гугл рекапчи

    Интересует ввод гугл рекапчи ( сначала указать что "я не робот" затем выбрать нужные картинки).  нужна или программа , которая будет это делать ( с помощью антигейла или ру. антикапча: [url=https://rucaptcha.com/api-rucaptcha]rucaptcha.com/api-rucaptc...[/url] [url=https://anti-captcha.com/panel/settings/recaptcha]anti-captcha.com/panel/se...[/url] ) ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Приветственный видеоролик-реклама

    нужен видео ролик на подобие этого https://www.youtube.com/user/kushvsporte?feature=watch  ( жду предложения по цене как с ведущим (с ведущей) так и без него. Видеоролик будет  о сайте http://sportprognoz-info.ru/ жду предложения

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программа для ввода гугл рекапчи

    Интересует автоматизированный ввод гугл рекапчи ( сначалауказать что "я не робот" затем выбрать нужные картинки).  нужна или программа , которая будет это делать ( с помощью антигейла или ру. антикапча), или иное решение проблемы. (об ином решении ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад