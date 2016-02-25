winbetting365

требуется парсер сайта, который при наличии определенных условий обновляет и сканирует страницу на наличие новых ссылок. при наличии таковых, парсер переходит по ссылке и забирает оттуда новую информацию , затем пересылает ее мне на почту. ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Интересует ввод гугл рекапчи ( сначала указать что "я не робот" затем выбрать нужные картинки). нужна или программа , которая будет это делать ( с помощью антигейла или ру. антикапча: [url=https://rucaptcha.com/api-rucaptcha]rucaptcha.com/api-rucaptc...[/url] [url=https://anti-captcha.com/panel/settings/recaptcha]anti-captcha.com/panel/se...[/url] ) ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт8 лет назад
нужен видео ролик на подобие этого https://www.youtube.com/user/kushvsporte?feature=watch ( жду предложения по цене как с ведущим (с ведущей) так и без него. Видеоролик будет о сайте http://sportprognoz-info.ru/ жду предложенияВидеомонтаж2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Интересует автоматизированный ввод гугл рекапчи ( сначалауказать что "я не робот" затем выбрать нужные картинки). нужна или программа , которая будет это делать ( с помощью антигейла или ру. антикапча), или иное решение проблемы. (об ином решении ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад