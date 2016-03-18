Парсер сайта на наличие новых url

требуется парсер сайта, который при наличии определенных условий обновляет и сканирует страницу на наличие новых ссылок. при наличии

таковых, парсер переходит по ссылке и забирает оттуда новую информацию ,

затем пересылает ее мне на почту. все url по которым парсер уже

переходил хранятся в его памяти чтобы не путаться и не высылать

повторно.

дополнительный критерий: парсер должен быть залогиненым, сам он залогинется не сможет так как там стоит гугл рекапча. поэтому я

вручную ввожу логин а парсер делает работу по скану и высылке прогнозов.

важно! – парсер так же должен определять зологинен ли он в системе или

нет (это сделать легко -когда не в системе на страничке появляется

надпись log in)

так вот если я не в системе ,то парсер должен так же выслать мне сообщение с префиксом – необходимо войти в систему. иначе

елси он не будет залогиненым то он не увидет новые нужные url.

как определить в системе ли парсер? – как вариант сканировать страничку дополнительно раз в час.

прога должна работать на сервере виндовс.

в общем сложного ничего нет. вот сайт который нужно сканировать: getyourbet.blogabet.com/

примеры новых url – например вот getyourbet.blogabet.com/p... отсюда нужно копировать и выслать мне на почту вот это:

Pospisil, V/Sock, J – Lopez, F/Lopez, M

Full Event Home (Win) @ 1.862

5/10 PINNACLE +4.31 2:1

Tennis / Doubles / Kick off: 18 Mar 2016, 23:00

ATP Indian Wells

жду предложения здесь ( буду в скайпе после 22-30 по мск и готов все обсудить)

пишите сразу со сроками изготовления и ценой (сроки желательно не затягивать и

сделать максимально быстро)