Доработать скрипт для создания эффекта на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки160 просмотров

Нужно доработать существующий скрипт fullPage.js-master (в приложении), на котором собран сайт http://www.oevstigneeva.ru/. Скрипт использует jQuery.

Требуется что бы на первой странице фиксированных блоков header и footer не было видно (opacity="0"), а при прокрутке к следующему блоку - на сайте это раздел "Био" блоки появлялись (opacity="1") с анимацией по средствам CSS.

То есть нужно заставить объекты на сайте изменяться в зависимости от того какая область (привязанная к ярлыку) является активной.

В скрипте есть папка "examples", где файл "fixedHeaders.html" - в принципе является прототипом самого сделанного сайта.

В скрипте есть функция активация пунктов меню, тупем прописывания класса .active в стилях меню сайта. Следовательно её как-то можно расширить и на нужную нам задачу. В скрипте запрограммированы различные функции анимации, например как появление объектов путем их движения, но совсем ничего нет о появлении через прозрачность (в "examples" файл "apple.html").

CSSjQuery
9 лет назад
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Илья 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Canti
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Сергей отлично выполнил требуемую задачу, справился с задачей очень быстро, учел все нюансы. Отличный исполнитель, рекомендую, сам в дальнейшем намерен обращаться! СПАСИБО!!
Отличный заказчик, задание со всеми подробностями. На связи в самый поздний час. Приятно сотрудничать.

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Canti
32 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад