Имеется готовый скрипт на laravel, необходимо доработать функционал, а если быть точнее: – Сделать комнаты с различной мин./макс. ставкой.(по возможности Ajax, субдомены не приемлемы) Добавить double game.(так же в отдельной комнате) ...
Доработать скрипт для создания эффекта на сайте
Нужно доработать существующий скрипт fullPage.js-master (в приложении), на котором собран сайт http://www.oevstigneeva.ru/. Скрипт использует jQuery.
Требуется что бы на первой странице фиксированных блоков header и footer не было видно (opacity="0"), а при прокрутке к следующему блоку - на сайте это раздел "Био" блоки появлялись (opacity="1") с анимацией по средствам CSS.
То есть нужно заставить объекты на сайте изменяться в зависимости от того какая область (привязанная к ярлыку) является активной.
В скрипте есть папка "examples", где файл "fixedHeaders.html" - в принципе является прототипом самого сделанного сайта.
В скрипте есть функция активация пунктов меню, тупем прописывания класса .active в стилях меню сайта. Следовательно её как-то можно расширить и на нужную нам задачу. В скрипте запрограммированы различные функции анимации, например как появление объектов путем их движения, но совсем ничего нет о появлении через прозрачность (в "examples" файл "apple.html").
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