Требуется доработка сайта PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок212 просмотров

Ищется программист на PHP для доработки сайта самописа.

ТЗ  прилагаю.

С вас сроки и цены.

PHP
9 лет назад
oshik
Ирина 
42 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$60
2 дня
Очень довольны!
Отличный человек и заказчик!

Заявки фрилансеров

Arkaim92
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад