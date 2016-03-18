Требуется сделать копию сайта http://questgames.com.ua/

Создать копию сайта http://questgames.com.ua/

В кратце, что умеет сайт делать.

1. Главная функция это перепродажа времени у себя на сайте. Тобишь происходит синхронизация на JSON графика какого то рума с каталогом.

2. Возможность четко отслеживать количество броней на сайте. ЗА каждую бронь должен вычитаться % от стоимости забронированного времени.

3. Возможность легко добавлять новые комнаты

4. Рейтинги и голосование за комнаты

5. Отзывы о комнатах

6. Блог

7. Фильтра по параметрах (стоимость, рейтинг, количество игроков, тематика)

8. VIP статус (позволяет быть в топе) платная услуга, ежемесячная абон. плата.

9. Разбивка на города

10. Размещение на карте города

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Возможно от продаж можно не делать пока) или рассмотреть ежемесячную абонплату