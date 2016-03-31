Front-end на AngularJS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки149 просмотров

Требуется разработать front-end на блок регистрации/авторизации на AngularJS. Обязательное условие – проект должен быть выполнен с помощью webix. Есть готовое ТЗ и полный перечень запросов/ответов сервера.

Работа без предоплат.

9 лет назад
guest_14583093525283
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
9 лет назад
$50
2 дня
Очень приятно было сотрудничать с этим молодым человеком. Все сделано на высшем уровне.
Хороший заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

gggggu
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 дней назад
9 лет назад