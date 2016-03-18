Блок новостей и отзывов на сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка195 просмотров

Есть сайт tz.perm.ru Он сделан на самописной CMS (на основе Perl).

Необходимо под блоком ВКонтакте разместить обновляемый блок новостей. Оформление

стандартное (список с кратким описанием новости, при клике переход на

отдельную страницу новости, пример http://www.medlife.perm.ru/category/news/). Предусмотреть вывод блока для редактирования новостей в админку.

От старого сайта остался раздел Отзывы, его надо будет также вывести на сайт в виде отдельного подменю.

Доступ к хостингу и админке предоставим

Постоплата

Срок 5 дней

9 лет назад
DIM5984
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров