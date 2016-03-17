CSV импорт товаров на движке ShopOS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки127 просмотров

Требуется настроить CSV импорт товаров на движке ShopOS (написать плагин или модуль).

Нужна возможность изменять цены при импорте на %.

Образец файла и подробности, пришлю по запросу.

9 лет назад
Philus
48 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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