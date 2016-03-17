Нужно немного исправить таблицу расписания на jquery

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Закрыт6 заявок148 просмотров

Имеется таблица расписания написанная на на jquery не совсем корректно работают фильтры, нужно поправить.

jQuery
9 лет назад
fanski
34 года
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

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