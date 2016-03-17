Доработка сайта на yii2

Сайт сделан на основе dotplant2. Добавлена тема в которой переписана функциональность покупки. Добавлены свои таблицы. Добавлено дерево пользователей. Добавлена работа с лицензиями.

1. Необходимо изменить принцип регистрации пользователей. При заполнении email делать авто регистрацию или логинился с минимальными правами(только покупка).

2. Надо поправить route сам магазин(dotplant2) создает свои правила.

3. Проверить генерацию invoce и payment.

4. Сделать функциональные тесты для генерации invoce, payment, кредитных счетов.

5. Добавить красоту на поисковую форму лицензий(http://demos.krajee.com/grid-demo).

6. На поисковых формах очень длинные get параметры упираются в ограничения.

7. Прикинуть где нужно провести refactoring.

Обязателен опыт в Yii2. Код должен быть качественным(not write-only)!

Для работы используется git c репозиторием на bitbacket.

Работа хорошо оплачивается.