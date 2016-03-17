Нужен php пpoгpaммист сo знaнием codeinteger нa дopaбoтку пpoектa, 2 зaдaчи: 1. Пpием и oбpaбoткa post зaпpoсa oт android пpилoжения. 2. Сoздaние функциoнaлa для oбpaтнoй связи, тaк же пpием oт android пpилoжения ...
Доработка сайта на yii2
Сайт сделан на основе dotplant2. Добавлена тема в которой переписана функциональность покупки. Добавлены свои таблицы. Добавлено дерево пользователей. Добавлена работа с лицензиями.
1. Необходимо изменить принцип регистрации пользователей. При заполнении email делать авто регистрацию или логинился с минимальными правами(только покупка).
2. Надо поправить route сам магазин(dotplant2) создает свои правила.
3. Проверить генерацию invoce и payment.
4. Сделать функциональные тесты для генерации invoce, payment, кредитных счетов.
5. Добавить красоту на поисковую форму лицензий(http://demos.krajee.com/grid-demo).
6. На поисковых формах очень длинные get параметры упираются в ограничения.
7. Прикинуть где нужно провести refactoring.
Обязателен опыт в Yii2. Код должен быть качественным(not write-only)!
Для работы используется git c репозиторием на bitbacket.
Работа хорошо оплачивается.
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