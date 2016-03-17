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Калькулятор с картой
Требуется создание калькулятора с интерактивной картой Санкт-Петербурга (например, Яндекс-картой).
Суть калькулятора простая.
На карте отмечены 160 адресов в Санкт-Петербурге. По умолчанию все адреса неактивные.
Пользователь может, кликая на каждую точку на карте вручную выбирать нужные ему адреса.
Также выбирать адреса можно с помощью фильтров:
Районы города (всего 11 районов, каждый адрес закреплен за 1 районом)
Тип учреждения (всего 4 типа, каждый адрес прикреплен к определенному типу).
Помимо фильтров в каждом адресе должна выбираться количество точек (может быть 1 или 2).
Расчет стоимости таков = адрес * количество точек (1 или 2) * 1000 руб.
Например, пользователь выбирает 20 адресов, для каждого адреса по 1 точке, следовательно суммарная стоимсоть будет 20 * 1 * 1000 руб. - 20 000 руб.
Также в калькуляторе должна быть реализована функция заказа и отправки выбранных данных на емейл администратора с контактными данными пользователя и информацией в калькуляторе.
Пользователь заполняет поля:
- Имя
- Телефон
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