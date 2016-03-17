Скрипт - паук для авито, olx и тд на python

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Надо написать следующий многопоточный скрипт на python:

1) В настройках (в txt файл) задаем слово, которое надо искать. и список стартовых страниц с которых начать поиск.

Например: 

Слово: срочно продам

Стартовые страницы: 

https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast/mebel_i_interer/krovati_divany_i_kresla

http://olx.ua/transport/moto/

http://ekb.pulscen.ru/price/100303-bloki-stroitelnye/f:31243_pienobietonnyie

2) Начало работы скрипта - со стартовой страницы, которую мы задали он должен перейти по всем всем ссылкам. И там произвести поиск нужного слова в коде страницы. 

Страницы на которых слово найдено записываем в good.txt 

Работа должна производиться максимально быстро. Поэтому нужна многопоточность и поддержка прокси.

Python
9 лет назад
mashina7
Иван 
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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