Скрипт - паук для авито, olx и тд на python

Надо написать следующий многопоточный скрипт на python:

1) В настройках (в txt файл) задаем слово, которое надо искать. и список стартовых страниц с которых начать поиск.

Например:

Слово: срочно продам

Стартовые страницы:

https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast/mebel_i_interer/krovati_divany_i_kresla

http://olx.ua/transport/moto/

http://ekb.pulscen.ru/price/100303-bloki-stroitelnye/f:31243_pienobietonnyie

2) Начало работы скрипта - со стартовой страницы, которую мы задали он должен перейти по всем всем ссылкам. И там произвести поиск нужного слова в коде страницы.

Страницы на которых слово найдено записываем в good.txt

Работа должна производиться максимально быстро. Поэтому нужна многопоточность и поддержка прокси.