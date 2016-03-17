Senior JavaScript (Dojo) Developer

$2200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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В проект на основе Dojo c использованием Ajax ищется опытный разработчик с опытом от5 лет в чистом JavaScript, а также с опытом разработки больших приложений на DojoToolkit.

 

Условия и перспективы

·        Зарплата до 200 тыс. руб. взависимости от навыков и скоупа работ

·        Возможно участие в капитале (опционна долю в компании)

·        Перспектива роста: стать тимлидеромкоманды разработки front-end

·        По договоренности возможныудаленная работа, гибкий график и частичная занятость.

 

Требуемый опыт работы: от 5 лет с чистым JavaScript и от 1 года с DojoToolkit (большие проекты с обширнымиспользованием функционала)

 

Требования

·        Знание чистого JavaScript на профессиональном уровне

·        Полноценное знание DojoToolkit функционала с опытомразработки больших front-end приложений на нем. Обязательно знание специфики применения Dojo и понимания всей модели целиком.

·        Опыт работы в больших проектах, использующих Ajax как метода связи с back-end

·        Умение проводить рефакторинг

·        Умение быстро разбираться в уже готовом Dojo-приложении ипереписывать его под требования back-end api

·        Работа с GIT

 

Обязанности

·        Разработка front-end части приложения для корпоративного планирования на основе DojoToolkit с использованием модулей и html-темплейтов, в т.ч. необходимопереписать уже имеющийся DojoApp

·        Разработка разнообразного функционала front-end приложения с учетом стандартов back-end api с использованием методов Ajax

·        Участие в развитии архитектуры приложения

 

Плюсом будут

·        Навыки самостоятельного проектирования сложной архитектуры ПО

·        Возможность привести команду разработчиков с собой

 

Просьба не беспокоить, если:

·        Опыт JavaScript на любительском уровне:«когда-то верстал блог на WordPress с использованием Dojo»

·        Опыт JavaScript только на основе фреймворков или готовых библиотек. Нужно знаниечистого JavaScript!!!

 

Контакты:

Резюме и вопросы присылайте на [email protected]  

AJAXGitHTMLJavaScriptWordPress
9 лет назад
RomanD3
Роман 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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