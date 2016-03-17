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Senior JavaScript (Dojo) Developer
В проект на основе Dojo c использованием Ajax ищется опытный разработчик с опытом от5 лет в чистом JavaScript, а также с опытом разработки больших приложений на DojoToolkit.
Условия и перспективы
· Зарплата до 200 тыс. руб. взависимости от навыков и скоупа работ
· Возможно участие в капитале (опционна долю в компании)
· Перспектива роста: стать тимлидеромкоманды разработки front-end
· По договоренности возможныудаленная работа, гибкий график и частичная занятость.
Требуемый опыт работы: от 5 лет с чистым JavaScript и от 1 года с DojoToolkit (большие проекты с обширнымиспользованием функционала)
Требования
· Знание чистого JavaScript на профессиональном уровне
· Полноценное знание DojoToolkit функционала с опытомразработки больших front-end приложений на нем. Обязательно знание специфики применения Dojo и понимания всей модели целиком.
· Опыт работы в больших проектах, использующих Ajax как метода связи с back-end
· Умение проводить рефакторинг
· Умение быстро разбираться в уже готовом Dojo-приложении ипереписывать его под требования back-end api
· Работа с GIT
Обязанности
· Разработка front-end части приложения для корпоративного планирования на основе DojoToolkit с использованием модулей и html-темплейтов, в т.ч. необходимопереписать уже имеющийся DojoApp
· Разработка разнообразного функционала front-end приложения с учетом стандартов back-end api с использованием методов Ajax
· Участие в развитии архитектуры приложения
Плюсом будут
· Навыки самостоятельного проектирования сложной архитектуры ПО
· Возможность привести команду разработчиков с собой
Просьба не беспокоить, если:
· Опыт JavaScript на любительском уровне:«когда-то верстал блог на WordPress с использованием Dojo»
· Опыт JavaScript только на основе фреймворков или готовых библиотек. Нужно знаниечистого JavaScript!!!
Контакты:
Резюме и вопросы присылайте на [email protected]
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