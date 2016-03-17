Senior JavaScript (Dojo) Developer

В проект на основе Dojo c использованием Ajax ищется опытный разработчик с опытом от5 лет в чистом JavaScript, а также с опытом разработки больших приложений на DojoToolkit.

Условия и перспективы

· Зарплата до 200 тыс. руб. взависимости от навыков и скоупа работ

· Возможно участие в капитале (опционна долю в компании)

· Перспектива роста: стать тимлидеромкоманды разработки front-end

· По договоренности возможныудаленная работа, гибкий график и частичная занятость.

Требуемый опыт работы: от 5 лет с чистым JavaScript и от 1 года с DojoToolkit (большие проекты с обширнымиспользованием функционала)

Требования

· Знание чистого JavaScript на профессиональном уровне

· Полноценное знание DojoToolkit функционала с опытомразработки больших front-end приложений на нем. Обязательно знание специфики применения Dojo и понимания всей модели целиком.

· Опыт работы в больших проектах, использующих Ajax как метода связи с back-end

· Умение проводить рефакторинг

· Умение быстро разбираться в уже готовом Dojo-приложении ипереписывать его под требования back-end api

· Работа с GIT

Обязанности

· Разработка front-end части приложения для корпоративного планирования на основе DojoToolkit с использованием модулей и html-темплейтов, в т.ч. необходимопереписать уже имеющийся DojoApp

· Разработка разнообразного функционала front-end приложения с учетом стандартов back-end api с использованием методов Ajax

· Участие в развитии архитектуры приложения

Плюсом будут

· Навыки самостоятельного проектирования сложной архитектуры ПО

· Возможность привести команду разработчиков с собой

Просьба не беспокоить, если:

· Опыт JavaScript на любительском уровне:«когда-то верстал блог на WordPress с использованием Dojo»

· Опыт JavaScript только на основе фреймворков или готовых библиотек. Нужно знаниечистого JavaScript!!!

Контакты:

Резюме и вопросы присылайте на [email protected]