Необходимо на сайте http://pr-youtube.ru/stati/autopay

исправить форму заказа услуг для всех типов (лайки, комменты, подписчики, просмотры).

Что нужно сделать у каждой услуг оставить только

Поле комментария + указание кол-ва чтобы юзер мог вводить + кнопку заказать + его почта.

Все нужно оформить компактно и визуально понятно!

При изменении кол-ва введенного юзером автоматически изменялась цена услуги

Предусмотреть проверку поля - комментария, максимального и минимального кол-ва услуги (чтобы можно было задавать в настройках)

Для просмотров - отдельный функционал, при котором юзер вводит только ссылку видео и цена автоматом рассчитывается для него - по формуле на сайте.

Изменения должны быть в дизайн сайта - желательно кнопку в красных тонах, подсветку полей при клике.

Код должен быть читабельным и чистым, идеально если вы просто перепишите функционал формы.

От меня фтп на папку с формами и базу данных. Оплата 50/50.

После оплаты заказа информация заносится в базу данных (должно работать) + приходят уведомления юзеру и админу на почту указанную в конфиге. Пишите бюджет и ваши условия, + сроки.

В ЛС, скайп, и другие контакты не отвечаю