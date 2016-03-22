Ищу человека с опытом настройки и использования paypal. У кого есть свободное время помочь разобрать один вопрос. Естественно не бесплатно. Обсудим в скайпе, пишите свой скайп - добавлюсь сам
Исправить форму заказа
Необходимо на сайте http://pr-youtube.ru/stati/autopay
исправить форму заказа услуг для всех типов (лайки, комменты, подписчики, просмотры).
Что нужно сделать у каждой услуг оставить только
Поле комментария + указание кол-ва чтобы юзер мог вводить + кнопку заказать + его почта.
Все нужно оформить компактно и визуально понятно!
При изменении кол-ва введенного юзером автоматически изменялась цена услуги
Предусмотреть проверку поля - комментария, максимального и минимального кол-ва услуги (чтобы можно было задавать в настройках)
Для просмотров - отдельный функционал, при котором юзер вводит только ссылку видео и цена автоматом рассчитывается для него - по формуле на сайте.
Изменения должны быть в дизайн сайта - желательно кнопку в красных тонах, подсветку полей при клике.
Код должен быть читабельным и чистым, идеально если вы просто перепишите функционал формы.
От меня фтп на папку с формами и базу данных. Оплата 50/50.
После оплаты заказа информация заносится в базу данных (должно работать) + приходят уведомления юзеру и админу на почту указанную в конфиге. Пишите бюджет и ваши условия, + сроки.
В ЛС, скайп, и другие контакты не отвечаю
Выбранный исполнитель
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