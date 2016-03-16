Доработки магазина на платформе Magento/porto

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок103 просмотра

Сайт развернут   http://craftukraine.promone.com.ua/

Доработки указаны в файле "доработки"

Расположение блоков на посадочной в файле "LP_CraftU"

Пож-ста, оцените стоимость работы и сроки. 

Magento
9 лет назад
Elena-Zap
46 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров