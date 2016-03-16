Создать сайт Джумла или Друпал

Добрый день! Нам требуется верстальщики и программисты для решения следующих задач: 1) Верстка и программирование сайтов 2) выполнить мелких работ по доработке сайтов (добавить стр, проверить код сайта) Если вы хороший спец и человек заказы будут постоянно.

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