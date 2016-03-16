Здравствуйте. Необходимо добавить отображение опции размера в категории товаров opencart. В карточке товара эта опция отображается. Нужно отобразить ещё в каталоге товаров. supersportshop.ru/index.php?route=product/category&path=49_51. Сделать как тут outmaxshop.ru/index.php?route=product/category&path=1789_2988_2780_3074 с выбором ...
Просмоторщик ПДФ
Сайт овенкард.
Необходим реализовать возможность просматривать ПДФ с ГУГЛ диска на сайте.
На сайте мы видим мини-картинку каталога (превью) с кратким заглавием при клике открывается просмотр ПДВ, который мы листаем.
например как тут - https://issuu.com/
превью подать в полосе прокрутки - как тут - http://www.matrixhome.net/donetsk/promatrix/?id=73
блоки с каталогами должны иметь возможность вставляться или выводится на любых страницах. На каждой странице свои -каталоги.
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