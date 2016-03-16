Просмоторщик ПДФ

Сайт овенкард.

Необходим реализовать возможность просматривать ПДФ с ГУГЛ диска на сайте.

На сайте мы видим мини-картинку каталога (превью) с кратким заглавием при клике открывается просмотр ПДВ, который мы листаем.

например как тут - https://issuu.com/

превью подать в полосе прокрутки - как тут - http://www.matrixhome.net/donetsk/promatrix/?id=73

блоки с каталогами должны иметь возможность вставляться или выводится на любых страницах. На каждой странице свои -каталоги.