Форма обратной связи на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок127 просмотров

Есть сайт на html-файлах без какой-либо cms

moiokna.by

Сейчас не работает форма обратной связи (при нажатии на "заказать обратный звонок")

Нужно срочно сделать работающую форму

HTML
9 лет назад
Donowitz
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Вадим сразу же вышел на связь. Сделал все в течение часа за хорошую цену. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Быстро, надежно, без лишних проблем.

Заявки фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад

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