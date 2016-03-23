Есть нечеткое фото сделанное на телефоне в зеркале. Нужно вырезать фигуру и поставить нормальный фон (например, рецепшн отеля). Фото примеров.
- Обработка фотографий1 исполнительЗавершен5 лет назад
Добрый день. Ищем копирайтера на ИТ проект. Задачи: написание и рерайт статей на ит-тематику на английском языке. Оплата после каждой статьи: [b]$3 за написание/переработку 1000 знаков бп [/b]. Детали в лс.Копирайтинг6 заявокЗакрыт6 лет назад
- $200
Дизайн и верстка отзывчивого интерфейса многостраничного сайта it-услуг (3 типа разрешений экрана). Типы страниц: 1) главная 2) вакансии 3) блог 4) контакты 5) услуги Уважаемые специалисты, указывайте, пожалуйста, в заявке выбранный Вами вариант технической реализации (дизайн в zeplin/photoshop). Подробности при личном обсуждении.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Шаблонизация верстки. Типы страниц: 1) главная 2) вакансии 3) блог 4) контакты 5) услуги + возможны еще 3 аналогичных типа Задачи: 1) Модульная шаблонизация верстки (хедер ,футер ,контакты и тд) 2) cms ([i][u]опционально[/u][/i]) Варианты реализации: 1) express/pug (или другой шаблонизатор для ноды) [b]без cms[/b] 2) php, wordpress/modx/joomla Уважаемые разработчики, ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Верстка отзывчивого интерфейса многостраничного сайта it-услуг (3 типа разрешений экрана) по дизайну. Типы страниц: 1) главная 2) вакансии 3) блог 4) контакты 5) услуги + возможны еще 3 аналогичных типа Варианты верстки: 1) голый html 2) шаблонизатор под ноду (типа pug) 3) php стилей: 1) css 2) less Уважаемые разработчики, указывайте, ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт6 лет назад
Дизайн отзывчивого интерфейса многостраничного сайта it-услуг (3 типа разрешений экрана). Типы страниц: 1) главная 2) вакансии 3) блог 4) контакты 5) услуги + возможны еще 3 аналогичных типа ui-кит для последующей верстки в соответствующей среде (zeplin или аналог) Уважаемые ui/ux специалисты, указывайте, пожалуйста, в заявке ...Дизайн сайтов21 заявкаЗакрыт6 лет назад
Проект многостраничного сайта it-услуг. Требуется отзывчивый (3 типа разрешений) дизайн и верстка, также подключение cms (Wordpress/modX/Joomla). Как вариант - на шаблонизаторе под ноду (желательно pug) и без cms. Типы страниц: 1) главная 2) вакансии 3) блог 4) контакты 5) услуги + возможны еще 3 аналогичных ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт6 лет назад
Создание адаптивной версии под мобильные устройства. Сайт на голом htmlHTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день. На сайт po-polski.by нужен зафиксированный хедер как на скриншоте (появляется при прокрутке с самого верха страницы, затем исчезает). Сайт на голом html без cmsДизайн сайтов1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Приветствую, уважаемые специалисты по контексту. Ищу мастера по Директу, который поможет настроить рекламные кампании (на поиск и РСЯ) и поддерживать по следующим товарным позициям: 1) окна пвх 2) балконные рамы (пвх и алюминий) 3) балконные двери (блоки)из пвх 4) двери пвх ...Контекстная реклама7 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на html-файлах без какой-либо cms moiokna.by Сейчас не работает форма обратной связи (при нажатии на "заказать обратный звонок") Нужно срочно сделать работающую формуВеб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Интересует техническая возможность реализации такого сайта https://www.intercom.io/customer-support Тематика сайта "натяжные потолки" "Пролистывание" с динамикой действия В предложении хотелось бы услышать технические особенности создания такого сайта, сроки и стоимость.Веб-программирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Нужны 88 фотографий на сайт imperial-okna.by Полный аналог первого сайта компании - moiokna.by Каждое фото в двух размерах - миниатюра 237х237 и большие, одинакового размера. Фото в большинстве отличные от тех, что на первом сайте. Разделы: 1) окна 8 фото 2) ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $120
1) Верстка страницы на html со сквозными php-блоками (хедер, футер, форма связи и тд для последующего создания внутренних страниц). Динамическое появление блоков с изображениями, как здесь imperial-potolki.by 2) Таймер обратного отсчета 3) "обратный звонок" и "онлайн консультант" ...HTML-верстка17 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайн пластиковой карточки по макету в соответствии с ТЗ производителя карточек http://www.kartochka.by/makets Вот прототип макета http://editor.printdesign.ru/download?editordesignid=354368Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
Заменить фон на фотоОбработка фотографий1 исполнительЗавершен8 лет назад
Сайт www.moiokna.by Нужно внести следующие изменения: 1) БАЛКОННЫЕ РАМЫАЛЮМИНИЕВЫЕ http://www.moiokna.by/balkonnye-ramy/aluminievye/ [b]Уменьшить расстояниемежду слайдером и товарами[/b] 2) БАЛКОННЫЕ РАМЫАЛЮМИНИЕВЫЕ http://www.moiokna.by/balkonnye-ramy/aluminievye/ [b]Уменьшить расстояниемежду фото балконной рамы (под надписями "Вариант1" и "Вариант2") и [/b] [b]надписью ЦЕНА[/b] 3) БАЛКОННЫЕ РАМЫ http://www.moiokna.by/balkonnye-ramy/ [b]Выравнять блоки сфото, чтобы при любых фото надписи "цена" и ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
1) Верстка страницы на html со сквозными php-блоками (хедер, футер, форма связи и тд для последующего создания внутренних страниц). Динамическое появление блоков с изображениями, как здесь imperial-potolki.by 2) Таймер обратного отсчета 3) "обратный звонок" и "онлайн консультант" ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад