Donowitz

Олег Минюк Donowitz

 
30 летБеларусь/Минск
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Копирайтинг/рерайтинг на английском языке

    Добрый день. Ищем копирайтера на ИТ проект.  Задачи: написание и рерайт статей на ит-тематику на английском языке.  Оплата после каждой статьи:  [b]$3 за написание/переработку 1000 знаков бп [/b].  Детали в лс.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн и верстка 5 страниц

    $200

    Дизайн  и верстка отзывчивого интерфейса многостраничного сайта it-услуг (3 типа разрешений экрана). Типы страниц: 1) главная 2) вакансии 3) блог 4) контакты 5) услуги Уважаемые специалисты, указывайте, пожалуйста, в заявке выбранный Вами вариант технической реализации (дизайн в zeplin/photoshop). Подробности при личном обсуждении.

    PhotoshopМногостраничный сайт
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Проект многостраничного сайта it-услуг

    Шаблонизация верстки. Типы страниц: 1) главная 2) вакансии 3) блог 4) контакты 5) услуги + возможны еще 3 аналогичных типа Задачи: 1) Модульная шаблонизация верстки (хедер ,футер ,контакты и тд) 2) cms ([i][u]опционально[/u][/i]) Варианты реализации: 1) express/pug (или другой шаблонизатор для ноды) [b]без cms[/b] 2) php, wordpress/modx/joomla Уважаемые разработчики, ...

    PHPWordPressJoomlaMODXМногостраничный сайт
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проект многостраничного сайта it-услуг

    Верстка отзывчивого интерфейса многостраничного сайта it-услуг (3 типа разрешений экрана) по дизайну. Типы страниц: 1) главная 2) вакансии 3) блог 4) контакты 5) услуги + возможны еще 3 аналогичных типа Варианты верстки: 1) голый html 2) шаблонизатор под ноду (типа pug) 3) php стилей: 1) css  2) less Уважаемые разработчики, указывайте, ...

    PHPHTMLCSSМногостраничный сайт
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проект многостраничного сайта it-услуг

    Дизайн отзывчивого интерфейса многостраничного сайта it-услуг (3 типа разрешений экрана). Типы страниц: 1) главная 2) вакансии 3) блог 4) контакты 5) услуги + возможны еще 3 аналогичных типа ui-кит для последующей верстки в соответствующей среде (zeplin или аналог) Уважаемые ui/ux специалисты, указывайте, пожалуйста, в заявке ...

    Многостраничный сайт
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проект многостраничного сайта it-услуг

    Проект многостраничного сайта it-услуг. Требуется отзывчивый (3 типа разрешений) дизайн и верстка, также подключение cms (Wordpress/modX/Joomla). Как вариант - на шаблонизаторе под ноду (желательно pug) и без cms. Типы страниц: 1) главная 2) вакансии 3) блог 4) контакты 5) услуги + возможны еще 3 аналогичных ...

    WordPressJoomlaMODXМногостраничный сайт
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Настройка кампании в Яндекс.Директ

    Приветствую, уважаемые специалисты по контексту. Ищу мастера по Директу, который поможет настроить рекламные кампании (на поиск и РСЯ) и поддерживать  по следующим товарным позициям: 1) окна пвх 2) балконные рамы (пвх и алюминий) 3) балконные двери (блоки)из пвх 4) двери пвх ...

    Контекстная реклама7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка сайта наподобие примера

    Интересует техническая возможность реализации такого сайта https://www.intercom.io/customer-support Тематика сайта "натяжные потолки" "Пролистывание" с динамикой действия В предложении хотелось бы услышать технические особенности создания такого сайта, сроки и стоимость.

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поиск и редактирование 88 фото на сайт

    $20

    Нужны 88 фотографий на сайт imperial-okna.by Полный аналог первого сайта компании - moiokna.by Каждое фото в двух размерах - миниатюра 237х237 и большие, одинакового размера. Фото в большинстве отличные от тех, что на первом сайте. Разделы: 1) окна 8 фото 2) ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайта на html

    $120

    1) Верстка страницы на html со сквозными php-блоками (хедер, футер, форма связи и тд для последующего создания внутренних страниц). Динамическое появление блоков с изображениями, как здесь imperial-potolki.by 2) Таймер обратного отсчета 3) "обратный звонок" и "онлайн консультант" ...

    PHPВерстка сайтаHTML
    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Внесение изменений в сайт на вордпресс

    Сайт www.moiokna.by Нужно внести следующие изменения: 1) БАЛКОННЫЕ РАМЫАЛЮМИНИЕВЫЕ http://www.moiokna.by/balkonnye-ramy/aluminievye/ [b]Уменьшить расстояниемежду слайдером и товарами[/b] 2) БАЛКОННЫЕ РАМЫАЛЮМИНИЕВЫЕ http://www.moiokna.by/balkonnye-ramy/aluminievye/ [b]Уменьшить расстояниемежду фото балконной рамы (под надписями "Вариант1" и "Вариант2") и [/b] [b]надписью ЦЕНА[/b] 3) БАЛКОННЫЕ РАМЫ http://www.moiokna.by/balkonnye-ramy/ [b]Выравнять блоки сфото, чтобы при любых фото надписи "цена" и ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка страницы на html со сквозными php-блоками

    $100

    1) Верстка страницы на html со сквозными php-блоками (хедер, футер, форма связи и тд для последующего создания внутренних страниц). Динамическое появление блоков с изображениями, как здесь imperial-potolki.by 2) Таймер обратного отсчета 3) "обратный звонок" и "онлайн консультант" ...

    PHPHTML
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад
Отзывы фрилансеров
PHOTOSHOP
49 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Заменить фон на фото в зеркале
Приятно работать с Олегом. Чёткая постановка задачи, всегда на связи, моментальная оплата. Буду рада поработать снова.
Все четко и по делу. Из исходного фото с плохим качеством Анна сделала хороший вариант. Рекомендую.
Ответный отзыв
Armlight
34 годаАрмения
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
10 баллов
6 лет назад
Дизайн и верстка 5 страниц
Отличный заказчик,рекомендую!
Отличный исполнитель. Все четко и в срок. Были оперативно выполнены все задачи по дизайну и верстке. Рекомендую как человека слова и хорошего специалиста.
Ответный отзыв
Web_Roman
Роман 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Мобильная версия сайта otdelka-remont.by
Задача была поставлена четко, оплата была произведена сразу же после проверки работы. С таким человеком приятно иметь дело. Рекомендую!
Очень ответственный и профессиональный подход к делу. Роман сразу же вышел на связь, уточнил все детали и сделал в 2 раза быстрее оговоренного срока. Задача верстки была выполнена безупречно. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
vanilko
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Форма обратной связи на сайт
Быстро, надежно, без лишних проблем.
Отличная работа. Вадим сразу же вышел на связь. Сделал все в течение часа за хорошую цену. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
10 часов назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Дизайн пластиковой карточки по макету в соответствии с ТЗ
Спасибо Олегу за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Олег - очень вежливый и порядочный заказчик. Отвечал на все вопросы, постоянно был на связи. Оплатил работу вовремя и в полном объеме. Рекомендую всем фрилансерам как очень порядочного заказчика. Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!
Очень ответственное и профессиональное отношение к делу. Четкое понимание тз, красивый дизайн, оперативное дополнение. Рекомендую всем обращаться за дизайном любой сложности.
Ответный отзыв