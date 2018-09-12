Заменить фон на фото в зеркале

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен19 заявок1146 просмотров

Есть нечеткое фото сделанное на телефоне в зеркале. 

Нужно вырезать фигуру и поставить нормальный фон (например, рецепшн отеля).

Фото примеров.

7 лет назад
Donowitz
32 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

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Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Все четко и по делу. Из исходного фото с плохим качеством Анна сделала хороший вариант. Рекомендую.
Приятно работать с Олегом. Чёткая постановка задачи, всегда на связи, моментальная оплата. Буду рада поработать снова.

Заявки фрилансеров

PHOTOSHOP
Анна 
51 год
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
7 лет назад