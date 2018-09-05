Обработка фото для каталога на сайт. Манекен невидимка

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт21 заявка339 просмотров

Требуется обработать для каталога изделий на сайт 500+ фотографий. 

Точное количество пока не можем посчитать, много.

Будут фото униформы: Сорочки, блузки, поло, футболки, куртки, брюки, полукомбинезоны, бейсболки итд.

Фотографировать будем с ~10 по ~15 сентября. Готовые фото нужны до ~05 октября.

Нужна обтравка фона с заменой, созднание "невидимого манекена"(добавление внутренней части изделия).

Ждем предложений

7 лет назад
Alexey_P
Алексей 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров